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В Красноярске состоится «Фестиваль добрых дел»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 20 июня проект «ЯРкие БЕРЕГА» впервые в этом сезоне пройдёт на набережной за сквером Энтузиастов в Кировском районе. Там состоится «Фестиваль добрых дел».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 20 июня проект «ЯРкие БЕРЕГА» впервые в этом сезоне пройдёт на набережной за сквером Энтузиастов в Кировском районе. Там состоится «Фестиваль добрых дел».

Работа площадок начнется в 16:00. На набережной можно будет научиться оказывать первую помощь, попробовать себя в песочной терапии и создать картины из песка, поучаствовать в играх и викторинах про экологию, создать своими руками сувениры, украшения и текстильные изделия. Для детей и взрослых будут работать мастер-классы по бисероплетению, вязанию, декоративно-прикладному творчеству, а также семейные интерактивные площадки.

На многих площадках расскажут о волонтерских проектах, помощи семьям, поддержке животных и социальных инициативах города. На фестивале также будут работать тематические фотозоны, выставки и игровые пространства.

На верхнем ярусе набережной развернется ярмарка декоративно-прикоадного искусства.16+