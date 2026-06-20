В Красноярске состоится «Фестиваль добрых дел»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 20 июня проект «ЯРкие БЕРЕГА» впервые в этом сезоне пройдёт на набережной за сквером Энтузиастов в Кировском районе. Там состоится «Фестиваль добрых дел».
Работа площадок начнется в 16:00. На набережной можно будет научиться оказывать первую помощь, попробовать себя в песочной терапии и создать картины из песка, поучаствовать в играх и викторинах про экологию, создать своими руками сувениры, украшения и текстильные изделия. Для детей и взрослых будут работать мастер-классы по бисероплетению, вязанию, декоративно-прикладному творчеству, а также семейные интерактивные площадки.
На многих площадках расскажут о волонтерских проектах, помощи семьям, поддержке животных и социальных инициативах города. На фестивале также будут работать тематические фотозоны, выставки и игровые пространства.
На верхнем ярусе набережной развернется ярмарка декоративно-прикоадного искусства.16+