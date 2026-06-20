Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гаджеты — не такие уж безобидные: почему портятся сон и настроение?

В России проходит неделя профилактики зависимости от гаджетов — отличный повод задуматься, сколько времени мы проводим у экрана. Вы знали, что синий свет от смартфона мешает выработке мелатонина (гормона сна), может вызывать бессонницу, провоцирует тревожность и даже депрессию? А еще долгое сидение у экрана ведет к малоподвижности и проблемам с питанием. Но есть простые решения.

Источник: Губерния онлайн

В России проходит неделя профилактики зависимости от гаджетов — отличный повод задуматься, сколько времени мы проводим у экрана. Вы знали, что синий свет от смартфона мешает выработке мелатонина (гормона сна), может вызывать бессонницу, провоцирует тревожность и даже депрессию? А еще долгое сидение у экрана ведет к малоподвижности и проблемам с питанием. Но есть простые решения. Начните с малого — и вы заметите, как улучшится сон и настроение! 5 простых шагов к здоровому балансу смотрите в карточке.