Гаджеты — не такие уж безобидные: почему портятся сон и настроение?

В России проходит неделя профилактики зависимости от гаджетов — отличный повод задуматься, сколько времени мы проводим у экрана. Вы знали, что синий свет от смартфона мешает выработке мелатонина (гормона сна), может вызывать бессонницу, провоцирует тревожность и даже депрессию? А еще долгое сидение у экрана ведет к малоподвижности и проблемам с питанием. Но есть простые решения. Начните с малого — и вы заметите, как улучшится сон и настроение! 5 простых шагов к здоровому балансу смотрите в карточке.