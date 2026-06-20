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В Форосе открылся новый зал спортивной борьбы для детей

Учреждение начнет работу в сентябре.

Источник: Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

В поселке Форос на Южном берегу Крыма открылся новый специализированный зал для занятий спортивной борьбой. Как сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, учреждение начнет работу в сентябре 2026 года.

Бесплатные занятия для юных спортсменов будут проводиться под руководством тренера сборной республики. Павленко лично посетила новое спортивное пространство, которое теперь находится в здании территориального органа власти.

— С огромным удовольствием посетила новый зал спортивной борьбы, — написала мэр в своем Telegram-канале.

Занятия в новом зале будут бесплатными. Тренировки для школьников стартуют с сентября под руководством Нурмагомеда Нурмагомедова, который является тренером сборной Республики Крым.

Кроме того, в Ялте спортивной борьбой сегодня занимается 512 детей в восьми залах. При этом пять из этих залов были открыты в текущем году, что говорит о развитии этого вида спорта в регионе.

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