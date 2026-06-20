В Омске смонтировали новую теплотрассу под мостом имени 60-летия ВЛКСМ

Полностью завершить работы на объекте энергетики планируют до конца июня. Специалистам необходимо убрать старую трубную конструкцию для снижения общей нагрузки на мостовое сооружение. Также они продолжают обновлять металлические элементы сооружения — очищают, грунтуют и в два слова окрашивают их, восстанавливают бетонные поверхности опор и работают с пролетным строением. Мост планируют сдать в эксплуатацию до конца октября.