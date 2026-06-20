В Омске смонтировали новую теплотрассу под мостом имени 60-летия ВЛКСМ

Монтаж новой теплотрассы завершился в Омске под мостом им. 60-летия ВЛКСМ. Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве внутренней политики Омской области.
В прошлом году завершился первый этап переустройства магистральной теплосети. Внутри моста проложили новый трубопровод общей протяженностью чуть менее 2 км. В конце апреля начался финальный этап, предполагающий присоединение смонтированной ветки к существующим.
Полностью завершить работы на объекте энергетики планируют до конца июня. Специалистам необходимо убрать старую трубную конструкцию для снижения общей нагрузки на мостовое сооружение. Также они продолжают обновлять металлические элементы сооружения — очищают, грунтуют и в два слова окрашивают их, восстанавливают бетонные поверхности опор и работают с пролетным строением. Мост планируют сдать в эксплуатацию до конца октября.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.