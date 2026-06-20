В РФ стартовала приемная кампания в университетах, техникумах и колледжах

Приемная кампания в университетах, колледжах и техникумах стартовала сегодня по всей стране. О том, сколько бюджетных мест выделено и как будут работать приемные комиссии, рассказали вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр просвещения Сергей Кравцов.
«Приемная кампания — важный период не только для абитуриентов, но и для всей нашей страны, ведь от выбора направлений зависит успешное развитие ее отраслей экономики и технологическое лидерство — национальная цель, поставленная Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Перед поступающими свои двери открывают 1,2 тысячи вузов и почти 4 тысячи колледжей. В них абитуриентам доступно около 880 тысяч бюджетных мест по программам СПО и свыше 620 тысяч — в высшем образовании», — приводятся слова Чернышенко на сайте кабмина.
В этом году большее количество бюджетных мест направлено на подготовку будущих педагогов, врачей, инженерно-технические специальности. Уже традиционно 73% всех бюджетных мест распределяется университетам, расположенным в регионах, отметил Валерий Фальков.
Напомним, что единым электронным способом подачи документов в университеты с этого года является суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг. При этом для абитуриентов сохраняется возможность подать документы лично или направить их по почте. Для того чтобы выпускникам было проще определиться с выбором университета и специальности, соотнести свои баллы ЕГЭ с проходными баллами прошлых лет, на портале госуслуг появился сервис «Подбор вуза».
Участники специальной военной операции и их дети могут поступить по отдельной квоте — она составляет не менее 10% от общего объема бюджетных мест. Для целевого приема на предстоящий учебный год университетам выделено свыше 83 тыс. мест, большинство из них — на направления подготовки в сферах здравоохранения, инженерного дела и педагогических наук.
Нововведение этого года — «дни тишины»: 3 и 7 августа, то есть в дни издания университетами приказов о зачислении, абитуриенты не смогут проводить какие‑либо действия со своим заявлением и согласием (например, отзывать). Это позволяет сохранить бюджетные места и исключить возможность их потери, когда абитуриенты в последний момент отзывают заявления и принять другого поступающего на данное бюджетное место становится невозможно.
«Сегодня мы наблюдаем устойчивый рост популярности среднего профессионального образования. Конкурс при поступлении в колледжи и техникумы в среднем составляет 3−4 человека на место, а в некоторых учреждениях — 18. Особую роль в повышении востребованности СПО играет проект “Профессионалитет”, который в 2025 году стал частью нацпроекта “Молодёжь и дети”. Он позволяет получить 2 или 3 квалификации и гарантирует трудоустройство. Сегодня “Профессионалитет” объединяет 1730 колледжей и техникумов в 86 регионах страны. Уверен, что приемная кампания 2026 года покажет достойные результаты, подтвердив устойчивый высокий спрос на обучение по программам СПО», — прокомментировал министр просвещения Сергей Кравцов.
Глава ведомства выделил основные особенности приемной кампании 2026 года, среди которых приоритетное зачисление на основе заявки на целевой договор, включение волонтерского опыта в перечень индивидуальных достижений, а также запуск в пяти пилотных регионах эксперимента по дистанционной подаче документов в колледжи и техникумы через суперсервис «Поступление в организации СПО онлайн» на портале госуслуг.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.