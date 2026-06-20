В РФ стартовала приемная кампания в университетах, техникумах и колледжах

«Приемная кампания — важный период не только для абитуриентов, но и для всей нашей страны, ведь от выбора направлений зависит успешное развитие ее отраслей экономики и технологическое лидерство — национальная цель, поставленная Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Перед поступающими свои двери открывают 1,2 тысячи вузов и почти 4 тысячи колледжей. В них абитуриентам доступно около 880 тысяч бюджетных мест по программам СПО и свыше 620 тысяч — в высшем образовании», — приводятся слова Чернышенко на сайте кабмина.