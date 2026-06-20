В Светлогорске при пожаре погибла 51-летняя женщина

В результате погибла женщина 1974 года рождения.
Правоохранительные органы организовали проверку. Следователь осмотрел место происшествия. Видимых признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электросети.
Светлогорский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Калининградской области проводит доследственную проверку. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.