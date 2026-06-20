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В Светлогорске при пожаре погибла 51-летняя женщина

Днём 19 июня в одной из квартир на Калининградском проспекте в Светлогорске произошёл пожар.

Источник: Kaliningradnews

В результате погибла женщина 1974 года рождения.

Правоохранительные органы организовали проверку. Следователь осмотрел место происшествия. Видимых признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электросети.

Светлогорский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Калининградской области проводит доследственную проверку. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.