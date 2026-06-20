В Калининграде расселили первый дом по новой программе на 640 млн рублей

Первыми новосёлами стали жители дома № 47−49 по улице Клавы Назаровой. Его признали аварийным ещё в январе 2018 года. На расселение 12 квартир потратили 90 миллионов рублей: восемь семей получили новые квартиры, трём выплатили рыночные компенсации, ещё по одной квартире решение пока принимает суд.