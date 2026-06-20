В Калининграде расселили первый дом по новой программе на 640 млн рублей

2025−2030 годы. Сначала в неё включили только два дома, но уже в мае 2026 года перечень расширили до восьми объектов. Общий объём финансирования — 640 миллионов рублей.
В программе участвуют три уровня бюджета: 145 миллионов — из федеральной казны, 102,2 миллиона — из областной, 109,5 миллиона — из городской. Дополнительно из резервного фонда правительства региона выделили 141,6 миллиона рублей на расселение ещё семи аварийных домов. Город софинансирует эту часть на 50%.
Первыми новосёлами стали жители дома № 47−49 по улице Клавы Назаровой. Его признали аварийным ещё в январе 2018 года. На расселение 12 квартир потратили 90 миллионов рублей: восемь семей получили новые квартиры, трём выплатили рыночные компенсации, ещё по одной квартире решение пока принимает суд.