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Таможенники передали приставам 50 кг контрабандного янтаря, спрятанного в газовом баллоне

Сотрудники Калининградской областной таможни передали судебным приставам почти 50 килограммов контрабандного янтаря.

Источник: Kaliningradnews

Камни изъяли в прошлом году на границе с Литвой — контрабандист спрятал их в газовом баллоне своего автомобиля.

Инцидент произошёл на таможенном посту МАПП Чернышевское. 48-летний житель Калининграда пытался вывезти в Литву янтарь, поместив его в газовый баллон, установленный под днищем машины. Баллон не использовался по назначению, а ёмкость была скрыта технологическим отверстием. При вскрытии таможенники нашли 30 мешков с необработанным янтарём и заготовками общим весом 48,8 кг. Рыночная стоимость товара — более 2,2 млн рублей.

Нестеровский районный суд признал мужчину виновным в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере. Ему назначили штраф 500 тысяч рублей, а янтарь и автомобиль конфисковали в доход государства. Теперь камни переданы судебным приставам для дальнейшей реализации.

Контрабандный янтарь — это не просто красивые камни, а серьёзная статья дохода для преступников. В Калининградской области регулярно пресекают такие попытки. Например, в 2025 году жительница Калининграда пыталась вывезти в Китай янтарь почти на 4 млн рублей, спрятанный в смеси с кофе. А в апреле 2026 года калининградец заказал украшения с янтарём из-за границы, чтобы продавать их в России.

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