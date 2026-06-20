Таможенники передали приставам 50 кг контрабандного янтаря, спрятанного в газовом баллоне

Контрабандный янтарь — это не просто красивые камни, а серьёзная статья дохода для преступников. В Калининградской области регулярно пресекают такие попытки. Например, в 2025 году жительница Калининграда пыталась вывезти в Китай янтарь почти на 4 млн рублей, спрятанный в смеси с кофе. А в апреле 2026 года калининградец заказал украшения с янтарём из-за границы, чтобы продавать их в России.