Приемная кампания стартовала в техникумах и колледжах Нижегородской области 20 июня

Сегодня в Нижегородской области стартовала приемная кампания в техникумах и колледжах. Как сообщили в региональном министерстве образования, в этом году на «бюджет» смогут зачислить более 17,5 тысячи абитуриентов.
«Сегодня мы наблюдаем бум среднего профессионального образования. Порядка 63 процентов выпускников 9-х классов и 12 процентов выпускников 11-х классов выбирают обучение в колледжах. Общее число студентов достигло 3,9 миллиона человек», — прокомментировал старт приемной кампании в России глава минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
В Нижегородской области в этом году из девятого класса выпустились около 34,8 тыс. ребят. Практически каждый второй из них сможет занять бюджетное место в учреждениях среднего профессионального образования при вузах.
Министр образования региона Михаил Пучков отметил, что в системе СПО нашей области представлены наиболее востребованные работодателями специальности. Местные абитуриенты проявляют особый интерес к машиностроению и энергетике, гуманитарным и педагогическим наукам, а также транспортной отрасли.
Ранее мы рассказывали о том, как губернатор Глеб Никитин отреагировал на итоги ЕГЭ в регионе.