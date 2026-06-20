Минтруда сказало белорусам о штрафах до 13 500 рублей из-за приема на работу

Министерство труда и социальной защиты сказало белорусам о штрафах до 13 500 рублей из-за приема на работу.
Как заявили в ведомстве, с 19 июня 2026 года в стране были ужесточены санкции за допуск к работе без письменного оформления. Изменения были внесены в Кодекс об административных правонарушениях в части нарушения законодательства о труде и гражданско-правовых отношений.
Ранее за нарушения в отношении незаключения трудового договора штраф на должностное лицо был до 20 базовых величин, или до 900 рублей (в июне 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей). При этом юридическое лицо не штрафовали.
При незаключении гражданско-правовых договоров на индивидуального предпринимателя или юрлицо возлагался штраф до 25 базовых величин, или до 1125 рублей. При этом ответственность наступала только в случае, если это требовал пострадавший.
«Теперь фактическое допущение к работе без заключения договора в письменной форме влечет наложение штрафов», — обратили внимание в Минтруда и соцзащиты.
Если речь идет про юрлицо, то оштрафована будет и сама компания, и ее уполномоченное должностное лицо. Если ИП, то и самого индивидуального предпринимателя.
Для должностного лица нанимателя штраф за первое нарушение окажется от 20 до 50 базовых величин, или от 900 до 2250 рублей. В случае повторного нарушения в течение года — от 40 до 100 базовых, или от 1800 до 4500 рублей.
Для индивидуального предпринимателя за первое нарушение штраф составит от 40 до 100 базовых, или от 1800 до 4500 рублей, а за повторное в течение года — от 80 до 150 базовых, то есть от 3600 до 6750 рублей.
Юридическое лицо за первое нарушение оштрафуют от 100 до 200 базовых, или от 4500 до 9000 рублей, при повторном нарушении в течение года — от 150 до 300 базовых, или от 6750 до 13 500 рублей.
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