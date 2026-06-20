В Свердловской области стартовали форумы рабочей молодежи

Кроме того, в ходе мероприятия участники делятся на проектные команды по актуальным направлениям. Среди них — кадровый резерв и карьерный рост внутри компании, корпоративные средства массовой информации, патриотические проекты, добровольчество на предприятии, а также наставничество и связь поколений. По итогам работы команды защитят свои проекты перед экспертами, а лучшие из них будут рекомендованы к внедрению на предприятиях.