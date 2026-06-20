В Свердловской области стартовали форумы рабочей молодежи

Форумы рабочей молодежи проходят с 15 по 23 июня во всех управленческих округах Свердловской области в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Первый окружной форум состоялся 15 июня в городе Серове, а 17 июня он прошел в Первоуральске. Молодежь Южного управленческого округа собралась в Каменске-Уральском 18 июня, а участники из Горнозаводского управленческого округа встретились 19 июня в Верхней Салде. Завершит череду форумов Ирбит, где 23 июня соберется рабочая молодежь Восточного управленческого округа.
Кроме того, в ходе мероприятия участники делятся на проектные команды по актуальным направлениям. Среди них — кадровый резерв и карьерный рост внутри компании, корпоративные средства массовой информации, патриотические проекты, добровольчество на предприятии, а также наставничество и связь поколений. По итогам работы команды защитят свои проекты перед экспертами, а лучшие из них будут рекомендованы к внедрению на предприятиях.
«Форум рабочей молодежи — это полезная площадка, где каждый участник может познакомиться с успешными практиками и получить новые знания. Если описать участие в форуме тремя словами, то это будут опыт, компетенции и развитие. Такие мероприятия помогают молодым людям развивать навыки и двигаться вперед», — отметил директор молодежного центра в городе Верхняя Салда Артем Удинцев.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.