Продажу алкоголя запретят в Новосибирске на День города

Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации города. Под запрет попадут центральные улицы, Михайловская набережная, Цветной проезд в Академгородке и парк у Новосибирского водохранилища.
Запрет будет действовать в следующих зонах:
В Дзержинском районе — вблизи улиц Алейской, Планетной, Кошурникова, Крылова, Ипподромской, а также у улиц Громова и Зорге.
В Кировском районе — в границах улиц Аникина, Обогатительной, Оловозаводской, Саввы Кожевникова, а также у площади Райсовета, улиц Широкой, Ватутина и Станиславского.
В Октябрьском районе — на территории Михайловской набережной и прилегающих улиц: Гурьевской, Белинского, Шевченко, Маковского, Инской, Добролюбова и Обской.
В Первомайском районе — в районе улиц Первомайской, Маяковского и Эйхе.
В Советском районе — у улицы Ильича, Цветного и Весеннего проездов, у улиц Молодости, Гидромонтажной, Энгельса, Нагорной, Сердюкова, Приморской, Софийской, а также у набережной Новосибирского водохранилища.
В центре города — в границах улиц Коммунистической, Революции, проспекта Димитрова, Вокзальной магистрали, Советской, Фрунзе, Каменской, Октябрьской магистрали и Серебренниковской. Помимо запрета на продажу алкоголя, на праздничных площадках будет запрещена продажа напитков в стеклянной таре. Владельцам летних кафе и веранд рекомендовано завершить работу не позднее 23:00.
Ограничения вводятся в местах проведения массовых праздничных мероприятий для обеспечения общественного порядка и безопасности горожан.