Продажу алкоголя запретят в Новосибирске на День города

В центре города — в границах улиц Коммунистической, Революции, проспекта Димитрова, Вокзальной магистрали, Советской, Фрунзе, Каменской, Октябрьской магистрали и Серебренниковской. Помимо запрета на продажу алкоголя, на праздничных площадках будет запрещена продажа напитков в стеклянной таре. Владельцам летних кафе и веранд рекомендовано завершить работу не позднее 23:00.