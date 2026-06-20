В библиотеке Жигулевска Самарской области открылись две выставки

Вторая экспозиция приурочена к 175-летию Самарской губернии. Там представлены миниатюрные книги ручной работы. В них содержатся разные материалы — от рассказов о величественной Волге до хроник становления губернии. Посетители могут рассмотреть изящную каллиграфию и тонкую работу переплетчиков, а также узнать множество интересных фактов об истории Самары и ее окрестностей.