В библиотеке Жигулевска Самарской области открылись две выставки

Две выставки начали работать в центральной детской библиотеке города Жигулевска Самарской области в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в администрации городского округа.
Первая выставка посвящена Году единства народов России и представляет собой галерею кукол, облаченных в национальные костюмы. Через экспонаты посетители могут познакомиться с богатейшим культурным наследием многонациональной страны. Там можно увидеть яркие узоры татарского костюма, строгую элегантность русского сарафана или самобытные детали одежды других народов Поволжья.
Вторая экспозиция приурочена к 175-летию Самарской губернии. Там представлены миниатюрные книги ручной работы. В них содержатся разные материалы — от рассказов о величественной Волге до хроник становления губернии. Посетители могут рассмотреть изящную каллиграфию и тонкую работу переплетчиков, а также узнать множество интересных фактов об истории Самары и ее окрестностей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.