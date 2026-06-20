«Папа убил маму и ранил меня»: фельдшеры калининградской скорой рассказали о самых запомнившихся вызовах

«Ну такой приятный дедушка, я с ним “залипла” на вызове в три часа ночи. Делала кардиограмму и увидела, что нет части голени. Спрашиваю: “А что это с ногой?” Рассказывает, что подорвался в танке, попал в госпиталь. Осмотрели, нарисовали крест — на ампутацию. Мол, я лежу, а у меня весь мир перед глазами — как в 21 год без ноги? Тут бомбёжка, свет вырубили. А утром приехал сам хирург Вишневский и сказал, что ногу будем спасать. Ногу вылечили, теперь я с бабками на дискотеках в санатории скачу. От поклонниц отбоя нет — хотят, чтобы я на них женился… Такие люди заряжают энергией и напоминают, насколько удивительными бывают человеческие судьбы», — говорит Елена.