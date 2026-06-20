Власти Волгограда ищут перевозчиков на пять городских маршрутов

В Волгограде городские власти ищут перевозчиков на пять городских автобусных маршрутов, которые будут перевозить пассажиров и их багаж с 1 июля 2026 года. На сайте закупок появилось 5 аукционов. В списке — популярные у горожан маршруты № 2, 41а, 79, 77, 51к. На перевозки пассажиров по этим направлениям мэрия Волгограда потратит более 32 миллионов в течение нескольких месяцев.
На маршруте № 2 «ЖД Вокзал — “Юбилейный” будут работать 24 больших автобуса. Направление № 41а “Родниковая Долина — ЖД Вокзал” будут обслуживать 9 автобусов большой вместимости. Перевозчика с 20 большими автобусами наймут на маршрут № 77 “Юбилейный” — ТРЦ “Мармелад”. 11 автобусов малой вместимости нужны на маршрут № 79 “Татьянка — СХП “Заря” и всего два на направление № 51к “Площадь им. Титова — ЖК “На Матросова”.
Контракты с победителями аукцион власти должны заключить до конца июня. К перевозкам допустят только компании, имеющие в достаточном количестве исправный, экипированный и в надлежащем техническом и санитарном состоянии городской транспорт.