Власти Волгограда ищут перевозчиков на пять городских маршрутов

В Волгограде городские власти ищут перевозчиков на пять городских автобусных маршрутов, которые будут перевозить пассажиров и их багаж с 1 июля 2026 года. На сайте закупок появилось 5 аукционов. В списке — популярные у горожан маршруты № 2, 41а, 79, 77, 51к. На перевозки пассажиров по этим направлениям мэрия Волгограда потратит более 32 миллионов в течение нескольких месяцев.