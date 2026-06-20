Сильные дожди ожидаются в Нижнем Новгороде на следующей неделе

По данным метеорологических служб, на предстоящей неделе в Нижнем Новгороде может выпасть почти половина месячной нормы осадков. Наиболее интенсивные дожди прогнозируются в конце недели — в пятницу, субботу и воскресенье: объем осадков может достичь 35 мм. Для сравнения: месячная норма осадков в июне составляет 73 мм.
На текущей неделе самым дождливым днем оказался четверг — тогда в городе зафиксировали около 10 мм осадков. В связи с влажной погодой городские службы активно ведут работы по водоотведению: за последнюю неделю с улиц Нижнего Новгорода откачано почти четыре тысячи кубометров воды.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства города рассказали о мерах, которые принимаются для предотвращения подтоплений. Перед началом дождей в местах, где традиционно скапливается вода, организуют дежурства дорожных рабочих и водооткачивающей техники. Специалисты оперативно прочищают дождеприемные колодцы, а также регулярно проверяют состояние водоотводных каналов и лотков.
Представители ведомства пояснили, что при резком увеличении количества осадков возможно локальное скопление воды. Однако обычно она достаточно быстро уходит в ливневую канализацию либо откачивается с помощью спецтехники.
Кроме того, в городе продолжается мониторинг состояния склонов, которые подвержены оползневым процессам, — их состояние остается на особом контроле специалистов.