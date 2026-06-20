Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильные дожди ожидаются в Нижнем Новгороде на следующей неделе

Может выпасть почти половина месячной нормы осадков.

Источник: Время

По данным метеорологических служб, на предстоящей неделе в Нижнем Новгороде может выпасть почти половина месячной нормы осадков. Наиболее интенсивные дожди прогнозируются в конце недели — в пятницу, субботу и воскресенье: объем осадков может достичь 35 мм. Для сравнения: месячная норма осадков в июне составляет 73 мм.

На текущей неделе самым дождливым днем оказался четверг — тогда в городе зафиксировали около 10 мм осадков. В связи с влажной погодой городские службы активно ведут работы по водоотведению: за последнюю неделю с улиц Нижнего Новгорода откачано почти четыре тысячи кубометров воды.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства города рассказали о мерах, которые принимаются для предотвращения подтоплений. Перед началом дождей в местах, где традиционно скапливается вода, организуют дежурства дорожных рабочих и водооткачивающей техники. Специалисты оперативно прочищают дождеприемные колодцы, а также регулярно проверяют состояние водоотводных каналов и лотков.

Представители ведомства пояснили, что при резком увеличении количества осадков возможно локальное скопление воды. Однако обычно она достаточно быстро уходит в ливневую канализацию либо откачивается с помощью спецтехники.

Кроме того, в городе продолжается мониторинг состояния склонов, которые подвержены оползневым процессам, — их состояние остается на особом контроле специалистов.