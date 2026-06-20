Сильные дожди ожидаются в Нижнем Новгороде на следующей неделе

По данным метеорологических служб, на предстоящей неделе в Нижнем Новгороде может выпасть почти половина месячной нормы осадков. Наиболее интенсивные дожди прогнозируются в конце недели — в пятницу, субботу и воскресенье: объем осадков может достичь 35 мм. Для сравнения: месячная норма осадков в июне составляет 73 мм.