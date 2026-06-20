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«Ротор» начнёт борьбу за Кубок России с 4 раунда

Футбольный сезон стартует 18 июля матчем за Суперкубок России — и сразу ясно: будет.

Футбольный сезон стартует 18 июля матчем за Суперкубок России — и сразу ясно: будет жарко. МИР РПЛ берёт разгон в последние выходные июля, чтобы к 6 декабря уйти на паузу, а потом снова рвануть к финишу в мае. Для остальных клубов тоже есть возможность побороться за большой трофей — через Путь регионов Кубка России. Бюро исполкома РФС утвердило график сезона 2026/27 — и эта сетка даёт шанс каждому, кто готов биться за трофей.

Параллельно разворачиваются две большие истории.

Путь РПЛ: битва грандов.

Путь РПЛ Кубка России сезона-2026/2027. Команды распределены по группам, и теперь в каждом квартете будет своя драма.

Группа A: «Спартак», «Рубин», «Оренбург», «Родина».

Группа B: «Краснодар», «Динамо» Москва, «Ахмат», «Факел».

Группа C: «Зенит», «Балтика», «Крылья Советов», «Динамо» Махачкала.

Группа D: ЦСКА, «Локомотив», «Ростов», «Акрон».

Напомним: действующим обладателем Кубка России остаётся московский «Спартак» — в прошлом финале красно‑белые обыграли «Краснодар». Теперь им предстоит защищать титул — и уже по сетке видно: лёгкой прогулки не будет ни у кого. Групповой этап Пути РПЛ стартует 5 августа и продлится до 25 ноября: шесть туров, где каждая ошибка отзывается эхом, а каждый гол становится частью легенды.

Путь регионов: шанс для каждого.

А параллельно — другая история, не менее напряжённая. 28 июля Путь регионов делает первый вдох: в борьбу вступают 18 клубов Первой лиги, 15 команд Второй лиги «Дивизион А», 37 команд «Дивизиона Б» и 16 любительских клубов. Почти сотня матчей — 95 историй, где у каждого клуба есть право сказать: «Мы тоже можем».

Календарь раундов Пути регионов:

Второй раунд — 12 августа 2026 года.

Третий раунд — 26 августа 2026 года.

Четвёртый раунд — 9 сентября 2026 года.

Пятый раунд — 15 октября 2026 года.

Шестой раунд — 4 ноября 2026 года.

СК «Ротор» начнёт выступление в Кубке России не с первого раунда, а сразу с четвёртого отборочного раунда Пути регионов. Это значит, что первые кубковые матчи команды пройдут 9 сентября, когда сетка турнира уже частично сформируется по итогам предыдущих раундов. Соперник «Ротора» станет известен позднее — его определят результаты матчей второго и третьего раундов.

Общая картина сезона: главные вехи.

Старт сезона — 18 июля (Суперкубок России).

Первый тур МИР РПЛ — заключительные выходные июля 2026 года.

Зимний перерыв в РПЛ — с 6 декабря 2026 года.

Первые матчи ⅛ финала Кубка в Пути РПЛ — 3 марта.

Первый этап ⅛ финала Пути регионов — 18 марта.

Завершение чемпионата — последние выходные мая 2027 года.

Стыковые матчи — 2 и 5 июня 2027 года.

Финал Кубка России запланирован на 6 июня.

Финал Кубка, в котором встретятся победители Пути РПЛ и Пути регионов, завершит почти годовую кубковую историю.

Александр Веселовский.

Фото: Чемпионат.

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