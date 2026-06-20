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Маршруты поездов в Крым и из него сократят до Керчи с 20 июня

Маршруты всех поездов, следующих на Крымский полуостров и обратно, будут ограничены станцией Керчь. Как 20 июня сообщила пресс-служба компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс», соответствующее решение принято в связи с временным закрытием движения на одном из участков Крымской железной дороги.

Источник: РИА "Новости"

В компании уточнили, что 20 июня все составы «Таврия» будут начинать и завершать свой путь в Керчи. Данное изменение распространяется в том числе на поезда, чей маршрут оставался прежним с 10 июня.

«Пассажиров поездов отвезут автобусами от или до станции Керчь-Южная», — отметили в пресс-службе.

Согласно информации перевозчика, корректировки коснутся восьми рейсов, отправляющихся с полуострова. Посадка в автобусы начнется за час до отправления на привокзальных площадях у станций, а также в начальных пунктах в Севастополе, Симферополе и Феодосии.

Кроме того, пассажиры смогут сесть на автобусы на промежуточных станциях Бахчисарай, Багерово, Семь Колодезей и Владиславовка. Также предусмотрен автобусный рейс из Евпатории, следующий через город Саки.

Ранее, 18 июня, компания «Гранд Сервис Экспресс» проинформировала об изменении порядка отправления поездов «Таврия» из Республики Крым из-за временного закрытия участка Крымской железной дороги. Перевозчик рекомендовал пассажирам прибывать на привокзальные площади заблаговременно, так как посадка в автобусы будет производиться именно там.

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