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Татарстанская компания испытала систему для анализа нагрузки спортсменов

Комплекс Ars Tracker собирает и исследует информацию о работе ног футболиста.

Источник: Национальные проекты России

Комплекс Ars Tracker, разработанный компанией из Казани для анализа тренировочной нагрузки спортсменов, испытали в ведущих футбольных академиях России. Он был создан благодаря победе в конкурсе «Студенческий стартап» по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономики Республики Татарстан.

Решение объединяет инновационные стельки-трекеры с датчиками и собственной аналитической платформой, предоставляя данные о тренировках и матчах в режиме реального времени. Ars Tracker способен исследовать количество касаний мяча, ударов передач, использование сильной и слабой ноги, а также биомеханические особенности. Такой подход предоставляет информацию, которая недоступна GPS-трекерам и системам видеоаналитики.

Компания «МОРОЗОВАРС» провела пилотные тестирования в футбольных клубах «Родина», «Спартак Москва» и «Газпром Академия» (Академия ФК «Зенит»). Тренеры и специалисты по физической подготовке получили доступ к новым показателям работы с мячом, нагрузки на ноги и индивидуальным двигательным характеристикам игроков. Результаты подтвердили полную работоспособность системы в условиях профессионального спорта.

«Мы проверили технологию в реальном процессе ведущих академий страны и поняли, как наши данные помогают решать задачи тренеров. Особенно важно, что мы увидели запрос не только на метрики нагрузки, но и на данные о работе с мячом — развитие техники, силы и баланса сильной и слабой ног является ключевым аспектом подготовки юных футболистов. Этот опыт станет основой для следующего этапа развития продукта», — отметил основатель компании «МОРОЗОВАРС» Арсений Морозов.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.