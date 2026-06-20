Татарстанская компания испытала систему для анализа нагрузки спортсменов

«Мы проверили технологию в реальном процессе ведущих академий страны и поняли, как наши данные помогают решать задачи тренеров. Особенно важно, что мы увидели запрос не только на метрики нагрузки, но и на данные о работе с мячом — развитие техники, силы и баланса сильной и слабой ног является ключевым аспектом подготовки юных футболистов. Этот опыт станет основой для следующего этапа развития продукта», — отметил основатель компании «МОРОЗОВАРС» Арсений Морозов.