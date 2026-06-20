В Ессентуках центр соцобслуживания организовал гастрофестиваль

Сотрудники и воспитанники Предгорного комплексного центра соцобслуживания населения организовали гастрофестиваль в городе Ессентуки Ставропольского края. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Семья», сообщили в правительстве региона.
Участники программы «Активное долголетие» занимались подготовкой фестиваля, они накрыли национальные столы. Гости дегустировали блюда русской, кавказской и казахской кухни. Также на мероприятии был «Поэтический стол», на котором представили блюда, воспетые в разное время великими русскими писателями и поэтами. В ходе концертной программы звучали белорусские частушки и песни, казахские напевы, исполнялись кавказские танцы.
«Программа “Активное долголетие” помогает людям старшего поколения раскрывать свои таланты, жить яркой, насыщенной жизнью. Фестиваль стал местом творчества и общения для участников программы. Подобные мероприятия способствуют укреплению здоровья, бодрости духа, продлевают активный образ жизни, позволяют людям старшего поколения почувствовать себя востребованными и счастливыми», — отметила министр труда и соцзащиты населения Ставропольского края Елена Мамонтова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.