В Перми отремонтировали 22 двора

Одновременно в городе продолжается благоустройство ещё 30 объектов. Работы идут во всех районах Перми. В Орджоникидзевском районе ремонтируют дворы на улицах Генерала Черняховского, Трясолобова, Бенгальская, Оршанская, Сестрорецкая и Социалистическая. В Индустриальном районе обновляются территории на Архитектора Свиязева, Чердынской, Кавалерийской и шоссе Космонавтов. В Кировском районе работы ведутся на Охотников, Байкальской, Магистральной, Ямпольской и Волгодонской. В Ленинском районе — на Попова и Луначарского. В Дзержинском районе — на Мильчакова, Строителей и Малкова. В Свердловском районе — на Героев Хасана, Серединной и Соловьёва. В Мотовилихинском районе — на Уинской, Старцева, Студенческой и Юрша.