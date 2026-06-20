В Красноярске продолжается реконструкция переулка Боготольский

В Красноярске на участке переулка Боготольский от улицы Копылова до Новосибирской ведутся активные работы по реконструкции. Подрядчик выполнил земляные работы на четверть: ведётся формирование насыпи из песчано-гравийной смеси для будущей дороги. О ходе работ рассказали в соцсетях департамента градостроительства администрации Красноярска. Следующим этапом станет перекладка инженерных коммуникаций. В ближайшее время специалисты приступят к переустройству сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Затем на очереди реконструкция подпорной стены у дома № 36 по улице Копылова. Сооружение будет частично демонтировано, склон выровняют, а для укрепления установят систему габионов. В департаменте градостроительства напомнили, в результате реконструкции движение на участке станет двусторонним, а проезжая часть будет расширена до трёх-четырёх полос. Для удобства пешеходов и автомобилистов подрядчик также оборудует тротуары, установит новые светофоры, опоры освещения и автобусные остановки. Завершить все работы планируется к концу 2027 года. По поручению главы города Сергея Верещагина, в ответ на обращения местных жителей, для удобного доступа к улице Исторической будут обустроены две лестницы: одна в сторону улицы Копылова, другая — к улице Менжинского.