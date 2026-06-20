«Уральскую ночь музыки» посетили 450 тысяч зрителей

— Несмотря на то, что Ural Music Night впервые прошел без Евгения Горенбурга, мы смогли сделать так, чтобы Евгений Львович стал его частью. Вместе мы пели написанные им для группы «ТОП» песни, реализовали придуманные им идеи и, по его заветам, продолжаем активную работу и не расслабляемся, — поделилась директор фестиваля Ural Music Night Екатерина Шубенко.