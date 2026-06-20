Подать заявление в колледж можно на «Госуслугах»

Так, на «Госуслугах» можно пройти профориентацию, узнать о наиболее востребованных профессиях и специальностях в своем регионе, найти колледж или техникум под свои интересы, оценить свои шансы на поступление на бюджет, а также сравнить учебные программы и подать заявление онлайн.