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Подать заявление в колледж можно на «Госуслугах»

Подать заявление в колледж и техникум можно на «Госуслугах».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Подать заявление в колледж и техникум можно на портале «Госуслуги», рассказало Минцифры в своем канале в «Максе».

«Поступайте в колледжи и техникумы с “Госуслугами”. С этого года портал помогает не только подать заявление онлайн, но и выбрать наиболее подходящее место для учебы», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что к сервису подключены более 4 тысяч колледжей и техникумов по всей стране. Выбирать можно из 46 тысяч образовательных программ.

Так, на «Госуслугах» можно пройти профориентацию, узнать о наиболее востребованных профессиях и специальностях в своем регионе, найти колледж или техникум под свои интересы, оценить свои шансы на поступление на бюджет, а также сравнить учебные программы и подать заявление онлайн.