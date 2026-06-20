Полицейские рассказали детям о правилах безопасности в летних лагерях Хабаровского края

В ходе встреч старшие инспекторы по делам несовершеннолетних майор полиции Оксана Булгакова и лейтенант полиции Сабина Мирзоева осветили ключевые вопросы безопасности. Ребятам рассказали о правилах поведения: на улицах; вблизи железнодорожных объектов; рядом с заброшенными зданиями, недостроями и водоёмами.