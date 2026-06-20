В свердловском поселке Баранчинском отметили Сабантуй

«Сабантуй — это не просто развлечение, это особый способ сказать, как важны для нас семья, уважение к корням и тепло общего дома. Когда представители трех-четырех поколений одной семьи вместе танцуют, соревнуются и радуются, создается та самая связь, которую мы стремимся поддерживать в рамках национального проекта», — подчеркнула директор центра культуры и досуга поселка Баранчинского Наталья Ветрова.