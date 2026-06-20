В свердловском поселке Баранчинском отметили Сабантуй

Традиционный национальный праздник Сабантуй состоялся 14 июня в поселке Баранчинском Свердловской области по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в местном центре культуры и досуга.
Творческая часть праздника включала выступления коллективов центра культуры и досуга и приглашенных гостей. Также проводились национальные игры и конкурсы: бег в мешках, перетягивание каната и битье горшков с завязанными глазами. В течение праздника проходила беспроигрышная лотерея с главным призом — электровафельницей.
«Сабантуй — это не просто развлечение, это особый способ сказать, как важны для нас семья, уважение к корням и тепло общего дома. Когда представители трех-четырех поколений одной семьи вместе танцуют, соревнуются и радуются, создается та самая связь, которую мы стремимся поддерживать в рамках национального проекта», — подчеркнула директор центра культуры и досуга поселка Баранчинского Наталья Ветрова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.