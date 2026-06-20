В Комсомольске продавец оформлял «возвраты» и исчезли смартфоны

В Комсомольске-на-Амуре задержан 22-летний продавец магазина техники, которого подозревают в хищении смартфонов, — сообщает канал Полиция Комсомольска-на-Амуре.
По данным полиции, он работал в торговой точке и оформлял возвраты якобы для покупателей, которым задерживал поставки. На деле гаджеты не возвращались в оборот — они исчезали со склада.
Всего, как установлено, пропали 8 смартфонов. Ущерб магазину превысил 770 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции ищут похищенное имущество и проверяют обстоятельства произошедшего.