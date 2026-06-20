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Чернышенко призвал включить мероприятия ВОИР в школьную программу

Чернышенко призвал включить мероприятия ВОИР в программы школ и вузов.

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал интегрировать мероприятия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов в образовательные программы школ, колледжей и вузов.

В Москве проходит Учредительный съезд Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР).

«Необходимо интегрировать мероприятия ВОИР в образовательные программы на всех уровнях: это школы, колледжи, вузы», — сказал Чернышенко на съезде.

Он отметил, что необходимо также разработать программу стимулирования деятельности и признания молодых ученых, изобретателей, чтобы как можно скорее сформировать престижность этого направления. По словам вице-премьера, это должны быть, прежде всего, студенты, которые уже вовлечены в работу в формате передовых инженерных школ, коллективы молодежных лабораторий, конструкторские бюро.

ВОИР ведет свою деятельность с 1932 года. За почти вековую историю общества были созданы и внедрены в производство более двух миллионов изобретений и передовых разработок, ставших значимым вкладом в укрепление научно-технологического потенциала страны и благополучие граждан.

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