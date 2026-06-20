Чернышенко призвал включить мероприятия ВОИР в школьную программу

Он отметил, что необходимо также разработать программу стимулирования деятельности и признания молодых ученых, изобретателей, чтобы как можно скорее сформировать престижность этого направления. По словам вице-премьера, это должны быть, прежде всего, студенты, которые уже вовлечены в работу в формате передовых инженерных школ, коллективы молодежных лабораторий, конструкторские бюро.