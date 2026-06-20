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Более 1,1 млрд похитили мошенники у жителей Красноярского края

Только за минувшую неделю мошенники похитили у жителей региона более 51 млн рублей.

С начала 2026 года жертвами интернет-преступников стали 2704 жителя Красноярского края. Общий ущерб превысил 1,133 миллиарда рублей. Раскрыто 600 IT-преступлений, в суды направлено 351 уголовное дело о хищениях в сети.

Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, только за минувшую неделю дистанционные мошенники похитили у 84 жителей края более 51 миллиона рублей.

В частности, шесть человек стали жертвами фейковых криптобирж; 36 попали под влияние лжесотрудников спецслужб и «спасателей благополучия»; 19 попались на фишинговые ссылки интернет-магазинов; шесть человек доверились сообщениям от взломанных аккаунтов друзей с просьбой одолжить деньги; 18 человек просто обманули неизвестные злоумышленники.

По каждому случаю возбуждены уголовные дела. В суды направлены 131 иск о взыскании неосновательного обогащения с дропперов на 25 миллионов рублей и 2 иска об оспаривании договоров займа на 2,4 миллиона.

Ранее мы сообщели, что в Красноярске осудили «менеджера», обманувшего пятерых на 10 млн рублей.