Более 1,1 млрд похитили мошенники у жителей Красноярского края

В частности, шесть человек стали жертвами фейковых криптобирж; 36 попали под влияние лжесотрудников спецслужб и «спасателей благополучия»; 19 попались на фишинговые ссылки интернет-магазинов; шесть человек доверились сообщениям от взломанных аккаунтов друзей с просьбой одолжить деньги; 18 человек просто обманули неизвестные злоумышленники.