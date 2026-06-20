Более 73% собранных в Прикамье налогов направлены в федеральный бюджет

По данным минфина Прикамья, за четыре месяца текущего года объем доходов консолидированного бюджета региона составил 107,9 млрд руб. Основной объем доходов традиционно составили налоговые и неналоговые поступления, из них 23,614 млрд руб. — налог на прибыль организаций, 29,361 млрд руб. — НДФЛ. Налоги на имущество выросли на 3,3% год к году и составили 11,206 млрд руб. (39,4% от годового плана).