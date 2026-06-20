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Медики избавили волгоградку от поселившихся в печени личинок червя

Врачи приняли решение удалить кисту, в которой они обосновались.

Врачи-хирурги Волгоградской областной клинической больницы № 1 избавили пациентку от опасного патологического образования. В печени женщины поселились личинки ленточного червя — эхинококка. Медики приняли решение удалить кисту, в которой они обосновались.

Операция была проведена методом лапароскопии — в таком случае ткани повреждаются минимально и человек быстрее восстанавливается.

«Вмешательство прошло успешно. Пациентку уже выписали из медучреждения, ее состояние специалисты оценивают как удовлетворительное, далее она будет наблюдаться у врачей по месту жительства», — сообщают в облздраве.

Ранее vlg.aif.ru рассказывал, как врачи волжской больницы имени Фишера оперативно спасли ногу пациентке.