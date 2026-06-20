В Москве водители на 27% ускорили проезд дублера «Рублевки» после переразметки

Всего, как отметили в учреждении, на этот год запланировано около 100 проектов по переразметке. Так, планируется обустроить еще одну полосу на съезде с Ленинградского шоссе в сторону МКАД, а также сделать сокращенный маршрут для водителей благодаря двустороннему движению в тоннеле под Каширским шоссе перед МКАД. Дополнительная полоса появится на внутренней стороне МКАД перед Ярославским шоссе. Кроме того, удлинится карман для левого поворота с Мичуринского проспекта в сторону Олимпийской деревни, что сделает маневр безопаснее.