В Москве водители на 27% ускорили проезд дублера «Рублевки» после переразметки

«По проекту Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на дублере Рублевского шоссе у Рубежного проезда изменили схему движения. Это точечное решение позволило увеличить здесь пропускную способность на 36% и сократить время проезда на 27%. Участком ежедневно пользуются около 27 тыс. автомобилистов, поэтому эффект заметен большому числу горожан», — сказал собеседник агентства.
По его словам, ранее на дублере Рублевского шоссе в сторону области и при выезде с Рубежного проезда в сторону центра регулярно возникали заторы. Перед пересечением на дублере было только три полосы движения, что ограничивало пропускную способность участка.
Для улучшения условий движения специалисты ЦОДД разработали проект переразметки. На дублере Рублевского шоссе перед пересечением с Рубежным проездом вместо трех полос стало четыре: одна — для поворота налево, две — для движения прямо и одна — для поворота направо. На Рубежном проезде перед выездом на дублер также добавили полосу — теперь их три вместо двух.
По предварительным оценкам аналитиков ЦОДД, движение стало более равномерным: пропускная способность участка выросла на 36%, средний балл загруженности снизился с 8 до 6, а время проезда сократилось на 27%. Ежедневно этим маршрутом пользуются около 27 тыс. автомобилистов.
Всего, как отметили в учреждении, на этот год запланировано около 100 проектов по переразметке. Так, планируется обустроить еще одну полосу на съезде с Ленинградского шоссе в сторону МКАД, а также сделать сокращенный маршрут для водителей благодаря двустороннему движению в тоннеле под Каширским шоссе перед МКАД. Дополнительная полоса появится на внутренней стороне МКАД перед Ярославским шоссе. Кроме того, удлинится карман для левого поворота с Мичуринского проспекта в сторону Олимпийской деревни, что сделает маневр безопаснее.