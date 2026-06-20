50% месячной нормы осадков ожидают в Нижнем Новгороде с 22 по 28 июня

На следующей неделе в Нижнем Новгороде может выпасть около половины месячной нормы осадков. Об этом, ссылаясь на данные метеорологов, сообщили в мэрии.
Предварительно, самыми дождливыми днями окажутся пятница, суббота и воскресенье.
«Возможно выпадение до 35 мм осадков, при месячной норме июня — 73 мм», — говорится в сообщении.
К слову, самым дождливым днем на текущей неделе оказался четверг. 18 июня в столице ПФО выпало порядка 10 мм осадков. С 15-го числа коммунальные службы откачали с городских улиц около 4 тысяч «кубов» воды.
Контролирующие органы непрерывно мониторят погодные сервисы и следят за готовностью спецтехники, чтобы оперативно привести ее в действие. Также специалисты контролируют состояние склонов, где ранее фиксировались оползни.