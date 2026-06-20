Общегородской выпускной во второй раз пройдет в Дзержинске

Общегородской выпускной (12+) во второй раз пройдет в Дзержинске, об этом в своем MAX-канале сообщил глава города Михаил Клинков.
Праздник состоится в парке «Утиное озеро» 27 июня. Главным событием станет торжественное вручение медалей «За особые успехи в учении» (12+). В этом году более 140 выпускников претендуют на золотые и серебряные медали.
В Центральном круге парка прозвучит школьный вальс (6+), а около главной сцены пройдет молодежная дискотека (12+).
Кульминацией станет концерт: в 20:15 на сцену выйдет группа «Чкалов» (12+), а затем состоится красочное файер-шоу (6+).
Напомним, 144 выпускника нижегородских школ сдали единый государственный экзамен на 100 баллов по предварительным результатам на 19 июня.