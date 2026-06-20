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Общегородской выпускной во второй раз пройдет в Дзержинске

Праздник состоится в парке «Утиное озеро».

Источник: Время

Общегородской выпускной (12+) во второй раз пройдет в Дзержинске, об этом в своем MAX-канале сообщил глава города Михаил Клинков.

Праздник состоится в парке «Утиное озеро» 27 июня. Главным событием станет торжественное вручение медалей «За особые успехи в учении» (12+). В этом году более 140 выпускников претендуют на золотые и серебряные медали.

В Центральном круге парка прозвучит школьный вальс (6+), а около главной сцены пройдет молодежная дискотека (12+).

Кульминацией станет концерт: в 20:15 на сцену выйдет группа «Чкалов» (12+), а затем состоится красочное файер-шоу (6+).

Напомним, 144 выпускника нижегородских школ сдали единый государственный экзамен на 100 баллов по предварительным результатам на 19 июня.