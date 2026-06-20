Из-за задымления в Красноярске и других городах края усилили контроль за качеством воздуха

20 июня Красноярск и ряд других городов края вновь накрыло плотной пеленой едкого дыма от масштабных лесных пожаров. Жители жалуются на сильный запах гари.
В Роспотребнадзоре сообщили, что держат ситуацию на контроле: «Управлением усилен мониторинг качества атмосферного воздуха в Красноярске, Лесосибирске, Енисейске и других городах, в которых наблюдается задымление от лесных пожаров».
Ведомство рекомендует жителям этих городов уделить особое внимание профилактическим мерам: ограничить время пребывания на открытом воздухе и физическую активность; держать окна в помещении закрытыми, по возможности использовать системы кондиционирования и очистки воздуха; чаще проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах; пить больше чистой негазированной воды.
По информации Среднесибирского УГМС, режим НМУ продлен до 19:00 часов 21 июня в Красноярске, Железногорске, Дивногорске, Зеленогорске, а также на территории городских и сельских поселений большинства округов края.
По официальным данным на утро 20 июня, в Красноярском крае действует 93 лесных пожара на площади 133 тыс. га в Байкитском, Туруханском, Борском, Эвенкийском, Нижне- Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском, Тунгусско-Чунском лесничествах. Почти все — в труднодоступной удаленной местности.
«В ликвидации пожаров участвуют около 1600 человек, задействованы более 30 единиц техники. Ежедневно по условиям погоды для авиапатрулирования, доставки сил и средств к местам возгораний привлекают до 30 воздушных судов. В Красноярский край переброшены межрегиональные силы федерального резерва Авиалесоохраны, а также из Бурятии, Забайкальского края, Свердловской области — всего 498 человек. Помощь в тушении также оказывают арендаторы, сотрудники лесничеств. Лесные пожарные работают в условиях высоких температур, сильного ветра, высокой грозовой активности и длительного отсутствия осадков. Из-за удаленности и труднодоступности очагов возгораний, в основном вручную прокладывают минерализованные полосы, разбирают завалы и сухостой, проводят встречный отжиг и окарауливание. На сложных пожарах авиапожарные создают минполосы взрывным методом. Для искусственного вызывания осадков по условиям погоды применяют самолёт-зондировщик Ан-26. Лесопожарная обстановка в регионе находится под контролем. Угрозы населенным пунктам нет», — отчитались в Лесопожарном центре.
Напомним, в Красноярском крае введен режим ЧС в лесах. Их посещение ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы. За нарушение требований пожарной безопасности грозит как административная, так и уголовная ответственность.
При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.