Из-за задымления в Красноярске и других городах края усилили контроль за качеством воздуха

«В ликвидации пожаров участвуют около 1600 человек, задействованы более 30 единиц техники. Ежедневно по условиям погоды для авиапатрулирования, доставки сил и средств к местам возгораний привлекают до 30 воздушных судов. В Красноярский край переброшены межрегиональные силы федерального резерва Авиалесоохраны, а также из Бурятии, Забайкальского края, Свердловской области — всего 498 человек. Помощь в тушении также оказывают арендаторы, сотрудники лесничеств. Лесные пожарные работают в условиях высоких температур, сильного ветра, высокой грозовой активности и длительного отсутствия осадков. Из-за удаленности и труднодоступности очагов возгораний, в основном вручную прокладывают минерализованные полосы, разбирают завалы и сухостой, проводят встречный отжиг и окарауливание. На сложных пожарах авиапожарные создают минполосы взрывным методом. Для искусственного вызывания осадков по условиям погоды применяют самолёт-зондировщик Ан-26. Лесопожарная обстановка в регионе находится под контролем. Угрозы населенным пунктам нет», — отчитались в Лесопожарном центре.