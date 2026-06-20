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Накануне Дня медицинского работника в Калининградской областной клинической больнице открылась выставка графики

Первыми зрителями стали врачи и пациенты.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 19 июня, в канун Дня медицинского работника в Калининградской областной клинической больнице открылась персональная выставка калининградского художника Натальи Вороновой «Жизнь как путешествие». Об этом рассказали в Музее изобразительных искусств Калининграда.

— «Жизнь как путешествие» — это живой, динамичный дневник странствий, вобравший в себя впечатления художника от многочисленных поездок, деловых визитов и творческих пленэров. В составе экспозиции — 25 графических произведений. Они размещены в стеклянной галерее между корпусами больницы, — отметили в музее.

Первыми гостями выставки стали сотрудники и пациенты клинической больницы.

— Выставка призвана напомнить каждому зрителю: пока человек способен путешествовать — мысленно или наяву, восхищаться миром и открывать для себя новое, его жизненный путь остается ярким, активным и бесконечным, — отметили организаторы.

В этом году День медицинского работника отмечается 21 июня.

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