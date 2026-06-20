Накануне Дня медицинского работника в Калининградской областной клинической больнице открылась выставка графики

— «Жизнь как путешествие» — это живой, динамичный дневник странствий, вобравший в себя впечатления художника от многочисленных поездок, деловых визитов и творческих пленэров. В составе экспозиции — 25 графических произведений. Они размещены в стеклянной галерее между корпусами больницы, — отметили в музее.