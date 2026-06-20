Петербургские ученые научились определять уровень воды в отдаленных озерах

Ученые трех учреждений Санкт-Петербурга создали методику, позволяющую рассчитывать уровень воды в отдаленных горных озерах даже при полном отсутствии данных наблюдений. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ).
«Водосборный бассейн был разбит на высотные зоны с шагом в 100 метров, и для каждой из них рассчитывался приток воды, при этом принципиально важно, что модель учитывала тип подстилающей поверхности: открытый лед, сезонный снег, погребенный лед и свободную ото льда каменистую поверхность. Таяние снежно‑ледового покрова для каждого типа поверхности рассчитывалось по отдельным алгоритмам, основанным на классических формулах теплового баланса, адаптированных для горных условий», — отметила доцент кафедры гидрологии суши СПбГУ Галина Пряхина.
Помимо СПбГУ, в разработке участвовали специалисты Санкт‑Петербургского государственного университета телекоммуникаций и Арктического и антарктического научно‑исследовательского института. Методику проверили на озере Таможенном, расположенном на высоте 2768 метров на северном склоне Южно‑Чуйского хребта Республики Алтай. Ученые одновременно измеряли уровни воды, температуры, осадков, облачности и солнечной радиации. Это позволило создать эталонный ряд наблюдений, с которым можно было сравнивать результаты моделирования, выполненного на основе других данных.
Для поиска оптимальной комбинации источников данных ученые разделили все параметры на три блока: метеоданные, осадки и солнечная радиация. Затем они шесть раз провели моделирование с разными комбинациями источников. Лучшей оказалась комбинация, при которой температура берется с ближайшей государственной метеостанции, осадки — из спутникового реанализа, а солнечная радиация — из климатических справочников.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.