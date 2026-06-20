Петербургские ученые научились определять уровень воды в отдаленных озерах

«Водосборный бассейн был разбит на высотные зоны с шагом в 100 метров, и для каждой из них рассчитывался приток воды, при этом принципиально важно, что модель учитывала тип подстилающей поверхности: открытый лед, сезонный снег, погребенный лед и свободную ото льда каменистую поверхность. Таяние снежно‑ледового покрова для каждого типа поверхности рассчитывалось по отдельным алгоритмам, основанным на классических формулах теплового баланса, адаптированных для горных условий», — отметила доцент кафедры гидрологии суши СПбГУ Галина Пряхина.