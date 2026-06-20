Сбер подарил Выксе арт-объекты «Легендарные бобры и русалки»

«Выкса-фестиваль» проходит с 19 по 21 июня в городе Выкса Нижегородской области (0+). Тема этого года — «Куда течет река». В Выксе много воды, и её роль в прошлом и настоящем города уникальна. Фестиваль поможет увидеть выксунские пруды, реки и плотины не только как часть пейзажа — но как историческое наследие, важный промышленный ресурс и место рождения самой Выксы. В год своего 185-летия Сбер стал Зелёным партнером этого события.
Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:
«“Выкса-фестиваль” — масштабное событие, которое стало возможным благодаря команде ОМК и фонда “ОМК-Участие”. Именно такие проекты делают культуру живой и настоящей. В свой юбилейный год мы с радостью поддержали это уникальное событие, которое уже много лет меняет облик города, вдохновляет его жителей, привлекает туристический поток и создаёт для каждого новые возможности. С художником Ярославом Субботиным для фестиваля мы создали скульптуры, которые после его окончания станут постоянными обитателями городского пространства. Это наш вклад в развитие локальной идентичности, когда искусство становится доступным каждому в повседневной жизни».
Вместе с художником Ярославом Субботиным Сбер специально для города создали серию скульптур «Легендарные бобры и русалки», символизирующих гармонию земли и воды. Они стали частью паблик-арт-проекта фестиваля «Практики любования» и расположились на берегах прудов и рек.
По легенде, бобры и русалки были первыми хранителями выксунских земель. Бобры создавали и укрепляли берега, а русалки наполняли их жизнью, оберегая воды. Познакомиться с историей этих мифических жителей можно в музыкальном сервисе Звук.
Ярослав Субботин, художник:
«Выкса — город, рождённый водой. Его пруды и реки не просто часть ландшафта, а основа местной истории и идентичности. Создавая “Легендарных бобров и русалок”, я хотел придумать мифологию, которая могла бы существовать здесь всегда: историю о хранителях земли и воды, благодаря которым возник этот уникальный мир. Мне особенно важно, что после фестиваля скульптуры продолжат жить вместе с городом, становясь частью его памяти».
В этом году «Выкса-фестиваль» предлагает гостям не только насыщенную культурную программу, но и комфортный отдых на природе. Для всех желающих Сбер организовал специальную зону для пикников с диджей-сетом, где можно насладиться музыкой и свежим воздухом на протяжении всех дней события.