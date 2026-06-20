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В Таганроге 20 июня объявляли и отменяли угрозу атаки БПЛА

Опасность сохранялась с 10:19 до 11:10.

Днём 20 июня глава Таганрога Светлана Камбулова объявила о введении режима угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов на территории города. Режим действовал с 10:19 до 11:10, после чего был официально отменён.

В обращении к жителям через социальные сети глава города напомнила о следующих мерах безопасности: категорически запрещается вести фото- и видеосъёмку и в случае обнаружения БПЛА необходимо незамедлительно сообщить в полицию либо в службу экстренного реагирования по номеру «112».

Призываем граждан внимательно следить за официальными сообщениями и действовать в соответствии с инструкциями экстренных служб.

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