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Омичи в жару выстроились в огромные очереди на платные пляжи

Чтобы охладиться в бассейне, семьям с детьми приходится сначала постоять под солнцем.

Источник: Om1 Омск

В Омске несколько недель подряд стоит жаркая погода. Сегодня, 20 июня 2026 года, в регионе воздух местами прогрелся до +34 градусов. Омичи ищут места, где можно укрыться от зноя.

Корреспондент портала Om1 Омск стал очевидцем очереди, которая с 11:00 выстроилась у одного из платных пляжей. Чтобы попасть внутрь, отдыхающим с детьми приходится постоять под палящим солнцем около 15 минут. Желающих расположиться на шезлонге у воды меньше не становится, при том, что вход стоит для взрослого человека 1 000 рублей на три часа, для ребёнка — 800 рублей.