Омичи в жару выстроились в огромные очереди на платные пляжи

Корреспондент портала Om1 Омск стал очевидцем очереди, которая с 11:00 выстроилась у одного из платных пляжей. Чтобы попасть внутрь, отдыхающим с детьми приходится постоять под палящим солнцем около 15 минут. Желающих расположиться на шезлонге у воды меньше не становится, при том, что вход стоит для взрослого человека 1 000 рублей на три часа, для ребёнка — 800 рублей.