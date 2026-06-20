В четырех регионах УрФО объявили беспилотную опасность

В четырех регионах Уральского федерального округа введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщают губернаторы и профильные госучреждения в своих каналах в Максе.
«Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Возможны перебои мобильного интернета. Запрещена съемка БВС и работы ПВО. Будьте бдительны и осторожны», — говорится в канале РСЧС Челябинской области.
Кроме Южного Урала режим беспилотной опасности введен в Свердловской, Тюменской и Курганской областях. Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге временно остановил прием и отправку самолетов. Сотрудники воздушной гавани помогают пассажирам: в терминале пассажиры могут получить питьевую воду и обратиться к врачу.
Отметим, что наиболее острая ситуация наблюдается в Пермском крае. Там действует режимы «Беспилотная опасность», а также «Ковер» в радиусе 150 километров, аэропорт столицы края также приостановил прием и выпуск воздушных судов.
Напомним, в Перми, Челябинске и Кургане созданы онлайн-карты, где граждане могут посмотреть адрес ближайшего укрытия.