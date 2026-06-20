В четырех регионах УрФО объявили беспилотную опасность

«Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Возможны перебои мобильного интернета. Запрещена съемка БВС и работы ПВО. Будьте бдительны и осторожны», — говорится в канале РСЧС Челябинской области.