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ВСУ сбросили взрывоопасные устройства на трассу в ЛНР, погибли два человека

Пасечник: в ЛНР мужчина пытался самостоятельно убрать сброшенное ВСУ устройство.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. ВСУ с помощью беспилотника сбросили взрывоопасные устройства на трассу в сторону Ростовской области, погибли два человека, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Один из жителей обнаружил подозрительный предмет и попытался самостоятельно убрать его. В результате произошел взрыв», — написал он в канале на платформе «Макс».

Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибших, а также напомнил о правилах безопасности.

Украинские боевики практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. В четверг они нанесли удары по Калиново и Рубежному в ЛНР. Пострадали четыре человека. В среду при атаках на жилой дом в Сватово и автомобиль в Кременском муниципальном округе погибли мужчина и женщина.

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