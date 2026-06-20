ВСУ сбросили взрывоопасные устройства на трассу в ЛНР, погибли два человека

Украинские боевики практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. В четверг они нанесли удары по Калиново и Рубежному в ЛНР. Пострадали четыре человека. В среду при атаках на жилой дом в Сватово и автомобиль в Кременском муниципальном округе погибли мужчина и женщина.