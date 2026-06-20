В Воронеже проходит выставка Анатолия Любавина

В Выставочном зале Воронежа на улице Кирова, 8 работает экспозиция народного художника России, вице-президента Российской академии художеств Анатолия Любавина. Проект с поэтичным названием «Ускользающая красота» (12+) дарит зрителю уникальную возможность познакомиться с живописью мастера вне столичных музеев — в центре Черноземья.
Поэтика женских образов.
Анатолий Любавин — фигура в российской художественной среде знаковая: ректор Московского государственного академического института имени Сурикова, академик РАХ, руководитель Творческой мастерской графики. Его произведения хранятся в собраниях Москвы, Сочи, Гурзуфа и частных коллекциях по всему миру, однако в Воронеже столь масштабная персональная выставка стала событием долгожданным.
Экспозиция выстроена как тонкий визуальный диалог с темой вечной женственности. Любавин не просто пишет портреты — он стремится уловить мимолетное состояние, ту неуловимую грань между явью и сном, которая делает женский образ одновременно реальным и эфемерным. Его палитра сдержанна: пастельные переливы, мягкие светотеневые переходы, деликатная фактура. В каждой работе чувствуется почти осязаемая нежность, а героини словно подсвечены изнутри.
Особенности авторского стиля.
Эффект «ускользания» достигается бережной манерой письма — мазки невесомы, контуры размыты, детали не кричат о себе. Оттого каждый портрет воспринимается как застывшее мгновение, в котором тайна и недосказанность становятся главными действующими лицами.
Посетители не скрывают восхищения.
«Мне так нравятся эти картины. В них столько души. Обычно на выставках я прохожу быстро, а здесь остановилась у каждого полотна — хочется разглядывать и никуда не спешить», — поделилась впечатлениями зрительница Анастасия Егорова.
Художественная школа Любавина, глубоко академичная и при этом эмоционально открытая, находит живой отклик далеко за пределами столицы. Выставка, ставшая знаковым культурным событием Воронежа, продолжает принимать гостей — у всех желающих есть возможность погрузиться в мир «ускользающей красоты» до 28 июня.