В Воронеже проходит выставка Анатолия Любавина

Экспозиция выстроена как тонкий визуальный диалог с темой вечной женственности. Любавин не просто пишет портреты — он стремится уловить мимолетное состояние, ту неуловимую грань между явью и сном, которая делает женский образ одновременно реальным и эфемерным. Его палитра сдержанна: пастельные переливы, мягкие светотеневые переходы, деликатная фактура. В каждой работе чувствуется почти осязаемая нежность, а героини словно подсвечены изнутри.