Минлесхоз ограничил посещение лесов в 23 районах на юге Беларуси

МИНСК, 20 июн — Sputnik. Действие ограничений на посещение лесных массивов сохраняются в 23 районах Беларуси, следует из данных интерактивной карты Министерства лесного хозяйства.
Так, Брестская область почти полностью оказалась под действием ограничений. Леса открыты для свободного посещения только в четырех районах — Барановичском, Ганцевичском, Лунинецком и Ляховичском.
В Гомельском регионе сложилась более спокойная обстановка, однако ограничения здесь затронули девять районов, включая Мозырский, Речицкий, Ельский, Калинковичский, Лельчицкий, Наровлянский, Октябрьский, Петриковский и Светлогорский.
В Минской области ограничения коснулись лесных массивов Солигорского района, а в Могилевской — Глусского.
Леса в остальных регионах Беларуси считаются полностью открытыми, их можно посещать свободно.
Ограничения на посещение лесов вводятся при третьем классе пожарной опасности с целью уменьшения риска возникновения лесных пожаров. Любителям отдыха на природе по-прежнему разрешается заходить в лес пешком для прогулок или сбора ягод, однако заезжать на машинах, разводить костры и пользоваться мангалами строго запрещено.
Потепление, низкая влажность воздуха и возможные грозы существенно повышают риски возгораний.
В Минлесхозе напомнили, что пожароопасная обстановка может оперативно меняться в зависимости от погодных условий, поэтому перед посещением леса рекомендуется уточнять актуальную информацию на сайте министерства.