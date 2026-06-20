Минлесхоз ограничил посещение лесов в 23 районах на юге Беларуси

Ограничения на посещение лесов вводятся при третьем классе пожарной опасности с целью уменьшения риска возникновения лесных пожаров. Любителям отдыха на природе по-прежнему разрешается заходить в лес пешком для прогулок или сбора ягод, однако заезжать на машинах, разводить костры и пользоваться мангалами строго запрещено.