Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минлесхоз ограничил посещение лесов в 23 районах на юге Беларуси

Ограничения на посещение лесов вводятся при третьем классе пожарной опасности с целью уменьшения риска возникновения лесных пожаров.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 июн — Sputnik. Действие ограничений на посещение лесных массивов сохраняются в 23 районах Беларуси, следует из данных интерактивной карты Министерства лесного хозяйства.

Так, Брестская область почти полностью оказалась под действием ограничений. Леса открыты для свободного посещения только в четырех районах — Барановичском, Ганцевичском, Лунинецком и Ляховичском.

В Гомельском регионе сложилась более спокойная обстановка, однако ограничения здесь затронули девять районов, включая Мозырский, Речицкий, Ельский, Калинковичский, Лельчицкий, Наровлянский, Октябрьский, Петриковский и Светлогорский.

В Минской области ограничения коснулись лесных массивов Солигорского района, а в Могилевской — Глусского.

Леса в остальных регионах Беларуси считаются полностью открытыми, их можно посещать свободно.

Ограничения на посещение лесов вводятся при третьем классе пожарной опасности с целью уменьшения риска возникновения лесных пожаров. Любителям отдыха на природе по-прежнему разрешается заходить в лес пешком для прогулок или сбора ягод, однако заезжать на машинах, разводить костры и пользоваться мангалами строго запрещено.

Потепление, низкая влажность воздуха и возможные грозы существенно повышают риски возгораний.

В Минлесхозе напомнили, что пожароопасная обстановка может оперативно меняться в зависимости от погодных условий, поэтому перед посещением леса рекомендуется уточнять актуальную информацию на сайте министерства.