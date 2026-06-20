Делегация ООН посетила агропредприятие в Астраханской области

Гостями агропредприятия «Томарина» в Красноярском районе Астраханской области стала делегация Организации Объединенных Наций (ООН). Работа «Томарины» отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в районном информационно-издательском центре.
В частности, участники познакомились с опытом использования капельного метода полива, который позволяет механизированно вносить минеральные удобрения и средства защиты растений без ручного труда. Также они оценили успешное внедрение передовых практик по борьбе с деградацией земель.
Отметим, предприятие «Томарина» является передовиком по внедрению современных агротехнологий, что способствует развитию отрасли сельского хозяйства в регионе. За несколько лет по программе мелиорации специалисты компании ввели в сельскохозяйственный оборот около 16 тыс. гектаров земель. Автоматизированная система управления поливом позволяет осуществлять контроль дистанционно, что значительно экономит водные ресурсы.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.