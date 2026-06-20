В Волгограде лишились подрядчика новые очистные на о. Голодном за 3,6 млрд рублей

Изначально сдача объекта была намечена на конец 2024 года. Планировалось, что тогда специалисты отладят работу объекта на чистой воде, а в 2025 году перейдут на работу со сточными водами. Однако при проведении первой попытки запуска сооружения вскрылось, что в какой-то момент масса биологических бактерий, которая должна очищать стоки, прекратила нарастать, а впоследствии обнаружились и другие проблемы.