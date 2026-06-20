В Азнакаеве Татарстана прошли соревнования для юных ориентировщиков

Соревнования по спортивному ориентированию «Верный путь» состоялись 18 июня в городе Азнакаево Республики Татарстан, сообщили в администрации Азнакаевского района. Создание возможностей для всестороннего развития подрастающего поколения отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Участникам необходимо было пройти маршрут по карте с поиском и отметкой на восьми контрольных пунктах. С помощью карт и компасов ребята учились читать условные обозначения, сопоставлять их с реальным ландшафтом и ориентироваться в городской среде. Такие навыки не только формируют у детей чувство пространства и понимание своего местонахождения, но и воспитывают самостоятельность и уверенность в себе.
Контрольные пункты были логично вписаны в ландшафт местных парков и дополнены знакомством с культурными и историческими объектами. Таким образом, спортивное состязание превратилось в увлекательную образовательную прогулку, позволившую участникам лучше узнать историю родного края.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.