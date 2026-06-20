В Азнакаеве Татарстана прошли соревнования для юных ориентировщиков

Участникам необходимо было пройти маршрут по карте с поиском и отметкой на восьми контрольных пунктах. С помощью карт и компасов ребята учились читать условные обозначения, сопоставлять их с реальным ландшафтом и ориентироваться в городской среде. Такие навыки не только формируют у детей чувство пространства и понимание своего местонахождения, но и воспитывают самостоятельность и уверенность в себе.