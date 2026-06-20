Поезда «Таврия» будут ходить только до Керчи из-за закрытия путей

Схемы движения пассажирских поездов «Таврия» в Крыму временно скорректируют 20 июня. Из-за перекрытия одного из перегонов Крымской железной дороги все составы будут отправляться и завершать маршруты на станции Керчь. Об этом сообщили в компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс».
Нововведение затронет поезда, связывающие полуостров с Москвой, Санкт-Петербургом, Адлером, Смоленском и Минеральными Водами. До Керчи и обратно пассажиров будут возить компенсационными автобусами. Посадка в них организуется на привокзальных площадях, а оповещение пассажиров на станциях начнется за час до выезда.
Напомним, ранее по решению властей Крыма движение десяти пассажирских поездов на полуострове было ограничено светлым временем суток (с 05:00 до 23:00). Этот временный график будет действовать до конца сентября 2026 года.