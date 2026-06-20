Ростовская область заняла седьмое место в РФ по объему строящихся частных домов

В мае по всей стране банки выдали 9,7 тыс. ипотечных кредитов на строительство и приобретение готовых частных домов на 47,4 млрд руб. С учетом начала строительного сезона этот сегмент продемонстрировал рост на 14% по числу кредитов. Из общего массива 3 тыс. кредитов на 19+, 4 млрд руб. были направлены на строительство частных домов.