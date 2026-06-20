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Обход Нового Рогачика на трассе Волгоград — Луганск достроят в 2032 году

На строительство развязки потратят 14,8 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области в прошлом году началось строительство развязки на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск, которую очень ждут все автомобилисты, следующие в ростовском направлении и обратно. Водители тратят кучу времени на постоянно закрывающемся переезде в Новом Рогачике. К сожалению, пробки здесь обеспечены еще на несколько лет. По информации волгоградской облдумы, строительство автодорожного обхода поселка Новый Рогачик завершится в 2032 году. На него потратят около 14,8 млрд рублей.

Как следует из размещенных на сайте парламента итогах парламентского часа, на котором обсуждали реализацию проекта «Инфраструктура для жизни», строительство обхода началось в 2025 году и разделено на два этапа. В рамках первого построят 7,6 километра дороги, подрядчик должен будет закончить работу в 2028 году. На втором этапе построят еще 9,45 километра трассы к 2032 году.

— Реализация объекта позволит обеспечить беспрепятственное движение транзитных транспортных средств в обход поселка Новый Рогачик по А-260 в направлении регионов Донбасса и Новороссии, ликвидировать железнодорожный переезд, повысить уровень безопасности дорожного движения, — отмечают парламентарии.

Летом трафик на трассе вырастает из-за отпускников, также дорога загружена военным транспортом, следующим в направлении Луганска. Иногда водителям приходится стоять здесь по 2−3 часа.