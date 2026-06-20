Обход Нового Рогачика на трассе Волгоград — Луганск достроят в 2032 году

В Волгоградской области в прошлом году началось строительство развязки на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск, которую очень ждут все автомобилисты, следующие в ростовском направлении и обратно. Водители тратят кучу времени на постоянно закрывающемся переезде в Новом Рогачике. К сожалению, пробки здесь обеспечены еще на несколько лет. По информации волгоградской облдумы, строительство автодорожного обхода поселка Новый Рогачик завершится в 2032 году. На него потратят около 14,8 млрд рублей.